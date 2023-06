La grande festa degli sportivi: Spalletti, Indiani e Ramerini. Certaldo celebra i suoi campioni

Certaldo (Firenze), 27 giugno 2023 - Il 4 luglio è conosciuto in tutto il mondo per la festa dell’indipendenza americana, ma quest’anno anche Certaldo avrà un suo personalissimo 4 luglio. Non c’entra naturalmente nessuna rivoluzione sociale o politica, ma semplicemente la celebrazione di una coincidenza sportiva più unica che rara. Con l’evento “Certaldo nel pallone” di martedì prossimo, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio agli eccezionali risultati ottenuti da tre allenatori di calcio ‘figli’ del Boccaccio. Una grande festa organizzata alle 21.30 nell’area della Piscina Fiammetta in collaborazione con Confesercenti Firenze nell’ambito di “Certaldo in Fermento”, che avrà come grande protagonista Luciano Spalletti, riuscito nell’impresa di guidare il Napoli al suo terzo scudetto. Proprio a Empoli, anzi ad Avane per la precisione, Spalletti ha già potuto toccare con mano l’enorme affetto di cui gode nel nostro territorio, con la cena organizzata dalla locale società calcistica a cui era molto legato suo fratello Marcello. Insieme a lui, intervistati dal giornalista Mario Tenerani, saliranno sul palco anche Paolo Indiani e Alberto Ramerini. Il primo ha centrato con l’Arezzo, portandolo dalla serie D alla Lega Pro, la sua decima promozione in carriera, mentre il secondo (già premiato dall’associazione allenatori con la “Panchina d’oro” per il campionato di Eccellenza 2022-‘23) in cinque anni e mezzo ha traghettato il Certaldo dall’ultimo posto in Prima Categoria al ritorno in serie D dopo 29 anni di assenza. "Per me è un vero onore poter sedere al fianco di tecnici del calibro di Spalletti e Indiani, che tra l’altro mi ha allenato e da cui ho sicuramente imparato tanto – racconta Alberto Ramerini -. Luciano è un esempio per tutti, una persona schietta e genuina con cui è piacevole conversare di calcio. Tante volte durante questa stagione ci siamo trovati a cena a Certaldo, scambiando due chiacchiere sull’annata e mi ricordo una volta a dicembre quando ai miei complimenti per la vittoria a San Siro col Milan, che gli valse la vetta della classifica mi rispose con una delle sue uscite “Quali complimenti, è tutto normale”. Non lo ha mai detto pubblicamente, ma già allora aveva la percezione che il suo Napoli potesse fare qualcosa di straordinario, come poi è stato".

Dopo l’omaggio ai tre allenatori la serata si chiuderà con il djset di Maghero Dj. "È con immensa gioia e orgoglio che la nostra città celebra tre straordinari allenatori di calcio certaldesi - commenta il sindaco, Giacomo Cucini -. Il loro eccezionale impegno, la determinazione e il talento dimostrati hanno portato a risultati straordinari quest’anno, onorando il nome di Certaldo oltre i nostri confini. Grazie al loro lavoro instancabile, la nostra comunità è stata elevata e riconosciuta nel panorama sportivo nazionale e non solo. Per questo tenevamo ad organizzare con tutta la cittadinanza un momento di riconoscimento e restituire loro il senso di gratitudine per la gloria e il prestigio raggiunti coi loro successi".