La Folgore può sognare

La prima squadra locale a scendere in campo in questo nuovo week-end di serie C è la Folgore Fucecchio. Per il campionato di C Silver, i biancoverdi fucecchiesi ricevono infatti stasera alle 21.15 l’Invictus Livorno. Una gara, valida come 9ª giornata di ritorno, decisamente abbordabile per gli uomini di coach Samuele Rastelli, chiamati a riscattare il brutto passo falso di Carrara. I labronici sono infatti ultimi con appena 4 punti all’attivo. Berni e compagni hanno quindi la grande occasione di conquistare la matematica certezza di partecipare alla prossima serie C Gold con ben 7 giornate di anticipo. Domani alle 18 per l’11ª giornata di ritorno della serie C Gold l’Abc Castelfiorentino sarà invece attesa dall’insidiosa trasferta di Agliana.

I padroni di casa vengono da due sconfitte consecutive, ma contro le ‘big’ hanno sempre offerto buone prestazioni (anche all’andata i gialloblù si imposero di stretta misura per 75-70) e tra le mura amiche hanno pure battuto la Virtus Siena.