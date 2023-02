La Folgore nettamente superiore Contro il Montale è vittoria facile

Niente da fare. Un Abc Castelfiorentino incerottata cede ancora nello scontro al vertice della serie C Gold contro Cecina. Oltre a Corbinelli e Geromin, out per il resto della stagione, coach Angiolini ha dovuto fare a meno anche di Nepi, Alberto Lazzeri e Belli. Nonostante ciò i gialloblù valdelsani sono stati in partita fino a metà del secondo quarto, quando gli ospiti hanno allungato per poi prendere definitivamente il largo nella ripresa fino al 63-101 conclusivo. D’altra parte in questa situazione difficilmente si poteva pensare di contrastare un roster come quello cecinese.

Il secondo ko di fila al Pala Betti costa quindi l’aggancio in vetta sia di Cecina che di Prato. Questo il tabellino: Lazzeri C. 6, Lilli, Corbinelli n.e., Pucci 9, Merlini, Scali 12, Cantagalli 27, Tavarez, Cantini 2, Ticciati, Cicilano 3, Delli Carri 4. Netta vittoria, invece, in C Silver per la Folgore Fucecchio, che rispetto alle ultime uscite non deve soffrire particolarmente per avere la meglio di un Montale, che di fatto ha retto solo fino all’intervallo lungo (32-25 al 20’). Alla distanza, infatti, la buona vena dall’arco dei fucecchiesi (17 triple su 39 andate a bersaglio) ha fatto la differenza per il 75-48 finale. Il team di coach Rastelli resta quindi primo insieme a Cus Pisa e Fides Montevarchi. Questo il tabellino: Falchi 16, Minocci, Berni 13, Fantoni 13, Gazzarrini 11, Masotti 3, Gatoni, Berti 2, Meucci 15, Chiti, Tessitori n.e., Orsucci 2.

Si.Ci.