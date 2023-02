La Folgore Fucecchio torna subito al successo Berni e Meucci mattatori contro la Laurenziana

Folgore Fucecchio

70

Laurenziana

59

FOLGORE FUCECCHIO: Falchi 4, Minocci, Berni 17, Fantoni 9, Belli n.e., Masotti 5, Gatoni n.e., Berti 6, Meucci 19, Chiti 3, Cardi n.e., Orsucci 7. All. Rastelli.

Laurenziana: Mendico 15, Niccoli 5, De Francesco, Bardini 2, Marinai, Carcasci 11, Scolari 2, Bigi 5, Lerede 4, Pieri 7, Faticanti 8. All. Calamai.

Arbitri: Barbanti di Livorno e Profeti di Rosignano.

Parziali: 15-16; 35-36; 48-44.

FUCECCHIO – Seppur a fatica e nonostante alcune defezioni la Folgore Fucecchio torna al successo, cancellando il passo falso di Pontedera. Nella sfida contro la temibile Laurenziana, coach Rastelli deve rinunciare a Orsini, squalificato per 4 turni, Gazzarrini e Tessitori, entrambi infortunati; e infatti nei primi due quarti la Folgore stenta a trovare la mira giusta. Dopo una prima frazione equilibrata nella seconda la Laurenziana vola a +9 (27-36) prima che i padroni di casa riescano a ricucire fino al 35-36 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, però, gli uomini di Rastelli si compattano in difesa e passano a condurre per poi chiudere la gara nell’ultimo tempino grazie ai tiri liberi di Berni, mattatore del match insieme a Meucci.