La Folgore cerca il poker di vittorie

Entrambe in trasferte le due squadre locali impegnati nei campionati regionali di serie C. La prima a scendere in campo sarà la Folgore Fucecchio, che in C Silver stasera alle 21 al Pala Borrelli di Pescia se la vedrà con lo Shoemakers Monsummano. I biancoverdi di coach Rastelli vengono da 3 vittorie consecutive nonostante le assenze dell’infortunato Tessitori e dello squalificato Orsini, che tornerà a disposizione dal prossimo turno, ma i padroni di casa sono un avversario insidioso. Con 18 punti, infatti, Monsummano è in piena corsa per un posto nel lotto delle 10 squadre che potranno partecipare al nuovo formato del campionato unico di serie C. Domani alle 18 al Pala Vivaldi, invece, per la C Gold l’Abc andrà a far visita alla Virtus Siena dopo il ko nello scontro diretto con Cecina. Una trasferta alquanto complicata per i gialloblù valdelsani visto che i padroni di casa hanno solo 2 punti in meno e in questo girone di ritorno davanti al proprio pubblico hanno già battuto l’altra capolista Prato. Coach Angiolini dovrà fare a meno ancora degli infortunati Nepi e Belli, ma conta di recuperare Alberto Lazzari.