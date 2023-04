La Folgore a Prato con voglia di riscatto

Archiviata la sosta di Pasqua e centrato l’obiettivo di partecipare alla prossima C Gold, essendo ormai matematicamente certa di chiudere nelle prime 10 posizioni, la Folgore Fucecchio prosegue la propria rincorsa al primato, distante ora 4 lunghezze. Nell’odierna quintultima giornata delle 18 i biancoverdi fucecchiesi saranno di scena al Pala Toscanini di Prato contro il Lo Conte Edile Costruzione Prato Giovanile. Per la squadra di coach Samuele Rastelli si tratta di una sorta di scontro diretto visto che i lanieri inseguono a loro volta Berni e compagni con 6 punti di ritardo. Tra gli obiettivi odierni della Folgore anche quello di vendicare il ko dell’andata, quando i pratesi espugnarono 75-82 Fucecchio. Per quanto riguarda l’incontro di questo pomeriggio arbitrano Panelli di Montecatini Terme e Fabbri di Impruneta. Nelle ultime sfide la Folgore ha vissuto un po’ di alti e bassi, come testimoniano le ultime tre sconfitte consecutive in trasferta sui parquet di Monsummano, Audax Carrara e Cus Pisa.