La Computer Gross cade ancora. E ora la strada per la salvezza è davvero in salita

Virtus Imola

76

Use Empoli

67

VIRTUS IMOLA: Morara 9, Aglio 11, Vigori 4, Magagnoli 9, Galassi 21, Mladenov 15, Carta, Soliani 1, Tommasini 6, Arcangeli, Covatta, Alberti. All. Regazzi.

USE COMPUTER GROSS: Sesoldi 13, Costa 9, Nwokoye 4, Casella 12, Giannone 9, Mazzoni 2, Cerchiaro 5, Marchioli 3, Menichetti n.e., Baccetti, Antonini 10, Agbortabi. All. Valentino.

Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Cattani di Cittaducale.

Parziali: 20-20; 40-28; 56-46.

IMOLA – Dalle stelle alle stalle in appena dieci giorni. Se la vittoria nel derby di San Miniato aveva giustamente dato vigore alle speranze dell’Use Computer Gross di evitare la retrocessione diretta, le ultime due sconfitte consecutive hanno ora reso enormemente complicato togliersi dagli ultimi 3 posti. Dopo quello interno contro Matelica, infatti, i biancorossi rimediano un altro ko anche nel turno infrasettimanale a Imola contro la Virtus. Nelle ultime 4 gare Sesoldi e soci dovranno recuperare almeno 4 punti a Matelica per far valere la miglior differenza canestri nel doppio scontro diretto. La gara di Imola è stata per lunghi tratti equilibrata e si è decisa in negativo per i biancorossi con un parziale incassato nel finale della seconda frazione, che ha spaccato in due la partita. Dopo il 20-20 del primo quarto, infatti, nel secondo Imola piazza un primo allungo (12-2) a cui replicano le triple di Casella e Sesoldi per il 32-28, prima che un altro break di 8-0 mandi i romagnoli al riposo lungo sul 40-28. Dopo l’intervallo l’Use torna sotto piazzando uno 0-10 che vale il 46-41, ma un altro 9-0 locale manda tutti all’ultimo riposo sul 56-46. A metà frazione l’Use si riporta a -8, ma Imola ribattere colpo su colpo tenendo sempre a distanza i biancorossi.