La Cerretese va alla fase regionale "Grande traguardo, è un orgoglio"

La Savino del Bene Scandicci, società di serie A, si è rivelata troppo forte nella finale per il titolo provinciale (squadre di Firenze e Prato), ma l’Under 16 della Cerretese Pallavolo si può consolare con la qualificazione alla fase regionale al via il prossimo marzo. Del resto la formazione di Scandicci è stata costruita con i migliori talenti fiorentini e toscani, mentre le biancoverdi sono tutte cresciute nel settore giovanile cerretese e prima del doppio ko con Scandicci avevano vinto tutte le gare dei play-off: 3-0 sia alla Pallavolo Bacci che al Firenze 5 Palestre prima di regolare con un doppio emozionate 3-2 nei quarti il Liberi e Forti – Sestese e piegare 3-1 in trasferta e 3-2 in casa l’Empoli Pallavolo in semifinale. Questa la rosa a disposizione di coach Gaetano Capasso: Martina Nuti, Sofia Mancini, Aurora Meacci, Giulia Panati, Rachele Innocenti, Vincenza Vincitorio, Sara Aliu, capitan Camilla Bandecchi, Vittoria Mileto, Emma Sevieri, Ida Rigatti e Bianca Berlincioni. "E’ motivo di grande orgoglio per la società essere entrate tra le otto migliori società toscane con ragazze del proprio territorio – spiega il dirigente Stefano Berlincioni - Un risultato figlio di una seria programmazione, di tanta competenza dello staff tecnico e della grande voglia di imparare e di stupire delle ormai più di 200 tesserate".