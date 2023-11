La Cerretese soffre. Ecco la prima sconfitta

Real Cerretese

1

Pietrasanta

2

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (80’ Fioravanti), Grasseschi (55’ Masoni), Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi, Nieri (80’ Cerboni), Melani, Bouhafa, Menconi (55’ Iannello). A disp. Nigro, Lamberti, Tramacere Falco, Lapi, Pisano. All. Petroni.

PIETRASANTA: Mariani, Szabo, Pardini (67’ Da Prato), Ghelardoni, Togneri, Laucci, Tragni (78’ Bonuccelli), Sessa, Mengali, Vettori, Falorni (83’ Tosi). A disp. Ricci, Lorieri, Bondielli, Pinelli, Salini C., Salini J. All. Bucci.

Arbitro: Gallà di Pistoia (assistenti De Fazio di Pisa e De Vanni di Livorno).

Reti: 60’ rig. Bouhafa; 65’ Tragni; 72’ Falorni.

CERRETO GUIDI – Amaro ritorno al Palatresi per la Real Cerretese, che nell’anticipo del girone A di Promozione contro il Pietrasanta inaugura nel peggior modo il rinnovato manto erboso, incappando nella prima sconfitta stagionale. La gara stenta a decollare, a causa anche di un campo un po’ allentato, con le due squadre che si studiano molto duellando a centrocampo. La più ghiotta occasione per sbloccare il risultato capita al 30’ ai padroni di casa, ma Bouhafa solo davanti al portiere viene chiuso in corner. Il Pietrasanta, squadra solida e ben strutturata in tutti i reparti, risponde poco prima dell’intervallo con Mengali, che sotto misura alza sopra la traversa un traversone dalla destra. Nella ripresa la gara si sblocca al 60’ quando l’arbitro punisce un fallo di mano in area col rigore in favore della Real Cerretese e Bouhafa realizza dal dischetto spiazzando Mariani. Cinque minuti dopo però ecco il pari di Tragni, lasciato troppo solo a centro area sul cross dalla sinistra di Falorni. Al 78’ la doccia fredda: Iannello perde malamente la palla, che finisce sui piedi di Falorni, abile a trafiggere di nuovo Battini. Nel finale la Real Cerretese prova a riacciuffare la partita, ma a parte una girata alta di poco di Masoni, non riesce a creare particolari pericoli alla retroguardia versiliese.