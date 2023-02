La Cerretese domina E non concede niente

Real Cerretese

3

Pietrasanta

0

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Iannello, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi, Nieri (80’ Gazzarrini), Melani (75’ Lelli), Bouhafa, Pisano.. A disp. Shahini, Bachechi, Perrotti, Pucci, Faraglia, Lapi, Mallardo. All. Petroni.

PIETRASANTA: Mariani, Szabo, Togneri, Bondielli, Da Prato, Raffaeta, Ambrosi, Biasci (70’ Salini), Petracci, Tragni (85’ Sessa), Pinelli. A disp. Ceragioli, Benedetti, Laucci, Vannucci, Tosi, Fortini. All. Bucci.

Arbitro: Chisari di Livorno.

Reti: 50’ rig. e 65’ Bouhafa; 90’ Pisano.

CERRETO GUIDI – Prova di forza della compagine di mister Petroni al cospetto della formazione più in forma del girone A di Promozione. I biancoverdi si sono infatti imposti per 3-0 su un Pietrasanta reduce da ben 5 vittorie consecutive, grazie soprattutto ad un secondo tempo di grande spessore. Nella prima frazione, infatti, l’incontro è stato molto combattuto e sostanzialmente equilibrato in cui entrambe le squadre si sono annullate a vicenda. L’unico tiro verso la porta dei primi 45 minuti è di marca locale, ma la palla esce di poco sul fondo. Per il resto non si sono registrate occasioni degne di questo nome e si è tornato negli spogliatoi a reti bianche. Nella ripresa, invece, c’è una sola squadra in campo e questa è la Real Cerretese. I padroni di casa prendono fin da subito possesso del campo e dopo appena 5 minuti si guadagnano un calcio di rigore con bomber Bouhafa, che poi trasforma con freddezza dal dischetto facendosi perdonare l’ultimo errore contro il Casalguidi. Dopo aver protestato per un altro possibile fallo ai danni di Bouhafa in piena area, lo stesso attaccante marocchino firma la personale doppietta chiudendo di fatto il conto. Michelotti e compagni, infatti, gestito agevolmente il doppio vantaggio e, anzi, riescono anche ad arrotondare il punteggio nel finale con il giovane cerretese doc, classe 2004, Pisano: bella combinazione in area tra Fedi e Bouhafa, con quest’ultimo che anziché calciare in porta appoggia per l’accorrente Pisano, il quale appoggia in rete. Vittoria che consente alla Real Cerretese di conservare il proprio 3° posto, riducendo a 3 le lunghezze di distanza dal secondo della Larcianese.

Simone Cioni