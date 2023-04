La buona notizia? Tutti disponibili in vista del Mapei

Se Zanetti ha dovuto affrontare l’Inter in situazione di mezza emergenza, la buona notizia è che in vista della sfida di domenica prossima contro il Sassuolo dovrebbero tornare tutti a disposizione. Tutti tranne De Winter, avvistato domenica in tribuna con le stampelle: per il belga, vittima di un infortunio al collaterale, la stagione è ormai praticamente finita. Discorso diverso per gli altri, a cominciare da Vicario che da oggi dovrebbe anche ricominciare a buttarsi. Il portiere azzurro potrebbe quindi tornare titolare già nella sfida del Mapei. Discorso simile anche per Walukievicz, che ha tolto al tecnico un’alternativa importante in difesa. Il polacco sarà a disposizione, pronto nel caso a subentrare se Ismajli non dovesse farcela. Ma anche lui, dopo i novanta minuti di domenica con l’Inter, sembra stare molto meglio. Un’altra buona notizia riguarda poi il centrocampo, dove il grande osservato speciale è Akpa Akpro: fermato da una distorsione alla caviglia, il centrocampista ivoriano sembra stare decisamente meglio e per questo non è affatto escluso che possa tornare addirittura disponibile dal primo minuto. Si giocherà una maglia da titolare con Fazzini, che non era stato schierato nella gara contro l’Inter perché non aveva ancora recuperato da una contusione rimediata in allenamento. E anche Cambiaghi, la cui condizione è in crescita, potrebbe essere riconfermato titolare con la prospettiva di giocare tutti i novanta minuti o quasi.