La bottega Empoli ingolosisce Sarri

Ci sarebbe anche Jacopo Fazzini nel mirino di Maurizio Sarri e della Lazio in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da diversi media specializzati, il centrocampista azzurro avrebbe catturato l’attenzione del tecnico, abituato a strizzare l’occhio ai giocatori che gravitano da queste parti. Sarri avrebbe posto le attenzioni sul giovane prodotto del vivaio azzurro dopo le ottime prestazioni offerte nell’ultimo periodo. Nulla di strano se pensiamo alle caratteristiche del giocatore, molto più bravo nel palleggio che nella fase difensiva.

Fazzini, di tutti i centrocampisti a disposizione di Zanetti, è quello dotato di maggiore qualità e geometrie: un elemento abituato ad andare in verticale come piace al tecnico vicentino, ma capace all’occorrenza di giocare anche un calcio diverso. Ed è proprio questa sua duttilità ad aver attirato le attenzioni di un allenatore come Sarri, sempre alla ricerca di elementi con determinate caratteristiche. Ovviamente è presto per parlare di trattative, ma il fatto che i grandi club comincino a buttargli gli occhi addosso fa pensare i dirigenti azzurri.

L’obiettivo è ovviamente quello di trattenerlo anche per la prossima stagione, dove con ogni probabilità partirà coi gradi di titolare, ma in una serie A alla continua ricerca di talenti da lanciare non è escluso che qualcuno, già questa estate, una domandina provi a farla. Non dimentichiamoci che la Lazio ha nel mirino da tempo anche un altro giocatore azzurro che piace tanto a Sarri, vale a dire Fabiano Parisi. E, secondo quanto riportato da molti, potrebbe strizzare l’occhio pure al diesse Accardi. Sirene, quelle che arrivano dalla Capitale, che non lasciano tranquilli i vertici azzurri in quel di Monteboro.