Jolly Fucecchio Non riesce l’impresa nel ritorno play-off

La Jolly Volley Fucecchio ha perduto nettamente anche l’incontro di ritorno dei play-off promozione in serie B.I bianconeri hanno perduto 0-3 contro la Maxitaliaservice-Jumboffice di Sesto Fiorentino ed anche i parziali sono stati eloquenti: 2125; 1225; 1825. Solo nel primo set c’è stata una discreta battaglia, con una lotta punto a punto fino a metà set, ma poi gli ospiti si sono allontanati fino ad imporsi per 2125, facendo intendere che erano venuti per vincere anche la gara di ritorno senza ricorrere alla bella. Il morale dei ragazzi fucecchiesi si è un po’ abbattuto e il secondo set non ha avuto storia. Anche il terzo set si è risolto in breve. I ragazzi fucecchiesi hanno saluto il proprio pubblico ed hanno dato appuntamento al prossimo play-off contro la squadra che verrà fuori dagli spareggi fra le seconde e terze dei gironi di Serie C.