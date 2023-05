Jolly Fucecchio: al via la serie con Camaiore

Il Jolly volley Fucecchio, dopo gli scontri della seconda fase dei play-Off con Sesto Fiorentino, incontrerà l’Upc di Camaiore per la terza fase. Il primo incontro è in programma proprio questa sera alle ore 21 alla palestra di Via Leonardo da Vinci a Fucecchio. A questa sfida seguirà poi la rivincita domenica 14 maggio a Camaiore e, in caso di un pareggio, ossia con una vittoria ciascuno, la ’bella’ sarà disputata nuovamente in casa dei fucecchiesi sabato 20 maggio. Se il Jolly dovesse riuscire a prevalere in questa serie sarà promosso in in serie B.

Le due compagini si sono già incontrate durante il campionato ed i bianconeri si sono imposti sia all’andata che al ritorno con lo stesso punteggio, tre set a uno1. ll campionato ha poi visto la vittoria del Jolly con l’Upc che si è classificato al terzo posto a nove punti di distacco. Coach Matteo Cambi ha lavorato molto in questa settimana ed ha portato Caramelli e compagni a questa partita pronti per ripetere i risultati del campionato della regular esason. Inutile dire che stasera più che mai è importante la presenza del Pubblico. Arbitreranno Giarratana e Rafanelli.