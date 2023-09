Ismajli sempre sicuro. Esterni, una gara dura

BERISHA 6,5 - Si conferma un portiere di estrema affidabilità, rispondendo presente agli assalti dell’Inter. Protagonista soprattutto nel primo tempo, non può nulla sul tiro di Dimarco.

EBUEHI 5,5 - Dalle sue parti l’Inter attacca spesso e lui non sempre risponde con attenzione, ma è apparso in crescita rispetto all’ultima apparizione.

ISMAJLI 6,5 - Fino all’infortunio gioca davvero un’ottima gara. L’Empoli ha bisogno della sua solidità.

WALUKIEWICZ 6 - Fa quello che può.

PEZZELLA 5,5 - Grande sacrificio in fase difensiva, prova a dare una mano anche davanti. Ma i suoi cross sono troppo imprecisi.

MARIN 6 - Torna da interno, dove sembra trovarsi maggiormente a suo agio. Tanta corsa, ma può fare ancora meglio.

FAZZINI 5,5 - Continua a sbagliare un po’ troppo, ma le doti non gli mancano.

RANOCCHIA 6 – All’esordio assoluto con la maglia azzurra, può ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ha personalità.

GRASSI sv - Gioca pochi minuti.

MALEH 5,5 - L’arrivo di Andreazzoli potrebbe essere una svolta anche per lui. In crescita, ma può fare di più.

BALDANZI 6 - Spesso si incaponisce nel voler risolvere da solo i problemi dell’Empoli, finendo per andare a sbattere sui dirimpettai. Però è quello che ha i numeri per fare la differenza e in quella posizione rende di più.

SHPENDI 6 - Ha colpi interessanti e una capacità di attaccare la profondità fuori dal comune. Sarà utilissimo alla causa.

CANCELLIERI sv - Entra nel finale.

DESTRO sv - Non ha molti minuti per incidere.

All. ANDREAZZOLI 6 - Riparte da una sorta di 4-3-2-1 che ha tutto per diventare interessante. La medicina è entrata in circolo e si vede, ma ha ragione lui quando dice che adesso bisogna cominciare a fare punti. Scelte giuste e cambi tempestivi, può essere l’uomo giusto come altre volte gli è capitato di essere.

t.c.