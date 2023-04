Ismajli e Akpa Akpro Restano i dubbi

Dubbi in attacco, ma anche in infermeria. Ultimo giorno di lavoro in vista della sfida di domani sera contro la Cremonese e per Zanetti è tempo di fare i conti. Il tecnico azzurro dovrà valutare le condizioni di Ismajli e Akpa Akpro, entrambi alle prese con i rispettivi problemi fisici. Il difensore ha ancora noie muscolari e potrebbe non essere rischiato, mentre il centrocampista, considerando la distorsione alla caviglia rimediata nella gara contro il Lecce, dovrebbe rimanere nuovamente ai box. Le buone prestazioni offerte a San Siro da De Winter e Fazzini, i due titolari designati a prendere il posto degli infortunati, sembrano consigliare all’allenatore e allo staff medico di non assumersi particolari rischi. In avanti, invece, i dubbi sono di natura tecnica. Nelle ultime due gare ha giocato Piccoli, che potrebbe essere confermato per consentirgli di migliorare soprattutto l’intesa con Caputo, ma nelle ultime ore sono stati provati anche Cambiaghi e Satriano. I due stanno bene e scalpitano per tornare titolari, ma una decisione arriverà soltanto dopo la rifinitura di oggi.