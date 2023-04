Inter in vista: è caccia al biglietto

In mezzo c’è la Cremonese, ma il prossimo appuntamento che vedrà gli azzurri protagonisti al Castellani è la sfida di domenica 23 aprile alle 12.30 contro l’Inter. Un altro di quei match per cui è previsto il pienone, motivo per cui la società ha deciso di muoversi in anticipo sul fronte dei biglietti. Oggi e domani gli abbonati e i possessori dello Special Pack per le gare contro Udinese e Lecce avranno la possibilità di acquistare i biglietti in prelazione per altre persone non abbonate (fino ad un massimo di due) nei settori di Poltronissima, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore, Maratona Inferiore, Tribuna Laterale Sud, Tribuna Laterale Nord e Curva NordOvest. In questa prima fase di vendita non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore di Curva sud ospiti. I tagliandi potranno essere acquistati online oppure all’Empoli Store, l’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket. Dalle 10 di sabato avrà inizio la vendita libera sui posti rimasti disponibili dopo la fase di prelazione, dove ogni spettatore potrà acquistare fino ad un massimo di quattro biglietti. Prezzi e modalità di vendita sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Empoli.