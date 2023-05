In treno e in auto Anche due pullman

L’appuntamento è alle 12 alla stazione di Empoli. Il treno per Campo di Marte partirà due minuti dopo e porterà i tifosi azzurri nel catino del Franchi, stadio che soltanto due volte nella storia (1997 e 2017) ha regalato un successo in campionato. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle: nelle ultime ore la prevendita si è mescolata a quella per il Napoli, ma dovrebbero essere almeno un migliaio gli sportivi azzurri nel ‘formaggino’ dello stadio Franchi. Il grosso si muoverà in treno e da Santa Maria Novella dovrebbe essere trasportato allo stadio con degli speciali bus navetta. Molti si muoveranno anche con mezzi propri: in questo caso il percorso consigliato è l’autostrada fino a Firenze Sud. Dal Centro di Coordinamento, invece, partiranno due pullman. La speranza è quella di tornare col sorriso sulle labbra, ma nelle ultime due occasioni hanno vinto i viola.