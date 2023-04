In mezzo torna Marin Cambiaghi è pronto alla staffetta

Vicario no, Cambiaghi sì. A due giorni dalla sfida contro il Lecce, la certezza che il portiere non sarà del match è ormai matematica. Lo ha ribadito anche il diesse Pietro Accardi, confermando però i miglioramenti del giocatore. La volontà è di rimetterlo in piedi in tempo per il Milan o, al più tardi, per la sfida contro la Cremonese. Cambiaghi, invece, si allena con la squadra già da giovedì e sembra pronto per tornare in campo già dal primo minuto. Zanetti lo valuterà tra oggi e domani con maggiore attenzione, ma il fatto che si giochi in posticipo è certamente un bel vantaggio. L’attaccante è in lizza per una maglia con Satriano, dando per scontata la presenza di Caputo. Bisognerà capire quanti minuti ha nelle gambe, ma se fossero più di 60 è assai probabile che parta dall’inizio. La staffetta, a quel punto, avverrebbe nella ripresa. E sempre nella ripresa chissà che non ci sia spazio per Mattia Destro, che dopo aver ritrovato la panchina sta migliorando anche a livello di condizione. La punta ha dovuto fare i conti con un infortunio lungo e fastidioso, ma ha approfittato della sosta per rimettersi alla pari con i compagni. Ovviamente la condizione non è quella dei giorni migliori, ma lo stesso Accardi ne ha parlato come di una pedina importante in vista del finale di campionato. Per quanto riguarda invece la difesa, tutto lascia intendere che Ismajli sarà in campo dall’inizio e che riuscirà regolarmente a fare coppia con Luperto. In mezzo tornerà invece titolare Marin, mentre in difesa sembra aprirsi il solito ballottaggio a destra tra Stojanovic e Ebuehi.