In casa gli azzurri sono più forti

La gara contro il Napoli ha sancito, per gli azzurri, la fine di un’imbattibilità interna che andava avanti da mesi. La formazione azzurra, tra le mura amiche del Castellani, era reduce da 11 punti conquistati nelle ultime 5 partite: 3 vinte e 2 pareggiate. Ultimo ko interno contro l’Atalanta, 0-2 il 30 ottobre scorso. Ovviamente va ricordato che in mezzo c’è stata la lunga sosta per il mondiale, ma quella degli ottimi risultati in casa è una costante che va avanti da inizio stagione. E che in qualche modo sembra rappresentare una differenza sostanziale rispetto alla passata stagione, quando invece era proprio al Castellani che la squadra. Gli azzurri hanno ottenuto davanti al proprio pubblico 16 dei 28 punti che hanno attualmente in classifica, grazie ad un bottino di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, tutte arrivate contro squadre di alta classifica. La media punti è di 1,33, molto buona per chi deve salvarsi, mentre la differenza reti parla di 12 gol fatti e 14 subiti. Va comunque anche detto che, nonostante tutto, la squadra di Zanetti se la cava bene anche fuori, dove ha conquistato 12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.