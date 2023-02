Imprese Santa Maria e Giovani Fucecchio

La vetrina dell’ultimo turno di 2ª Categoria spetta sicuramente a Santa Maria e Giovani Fuceccho 2000, capaci di imporsi rispettivamente sui campi di Albereta San Salvi e Aurora Montaione, seconda e terza forza del girone I. Partiamo dai gialloblù empolesi, che dopo il rocambolesco 6-4 rifilato all’Aurora Montaione battono 2-1 un’altra big, grazie alla doppietta di Carraro, attaccante classe 2001 proveniente dal settore giovanile gialloblù, infliggendo così ai fiorentini la loro seconda sconfitta stagionale interna. Con questi 3 punti il team di mister David Tamburini sale a quota 25 portandosi momentaneamente fuori dalla zona play-out.

Salvezza che è anche l’obiettivo della matricola Giovani Fucecchio 2000, che grazie all’exploit di Montaione stacca il fanalino di coda Florence tornando a sperare di giocarsi il proprio traguardo almano agli spareggi. Reduci da 5 sconfitte consecutive i ragazzi di mister Francesco Lupi hanno interrotto un digiuno che durava da oltre due mesi (ultima vittoria lo scorso 11 dicembre in casa contro il Santacroce Cuoiopelli). Passato in vantaggio in avvio con Raducci, il Giovani Fucecchio ha subito la rimonta locale prima dell’intervallo con una magistrale punizione di Rossi e un gol di Ciampolini, salvo poi riuscire a pareggiare a metà ripresa con Callari e a trovare addirittura il gol del definitivo 3-2 con Bagnoli a 2 minuti dalla fine. La seconda sconfitta consecutiva, settima stagionale, non ha comunque compromesso la corsa play-off dei montaionesi, sebbene debbano iniziare a guardarsi le spalle: la Sambuca, ultima squadra ad oggi a rimanere fuori, è infatti distante solo 2 lunghezze.

In una giornata in cui le battistrada hanno rallentato tutte, fatta eccezione per la capolista San Gimignano che ha ormai più di un piede in 1ª Categoria, un’altra squadra ad avere approfittato per rientrare in piena zona play-off è il Monterappoli, autore di una pazzesca rimonta da 2-0 a 2-3 a Bagno a Ripoli. Sotto 1-0 nel primo tempo nell’unico tiro nello specchio da parte dei padroni di casa, i neroverdi di mister Carlo Salvadori incassano il raddoppio dopo appena 34 secondi della ripresa, ma riescono quasi subito ad accorciare le distanze con Allegri. Riaperta la partita, il Monterappoli ci crede e prima pareggia con Cioni e poi opera addirittura il sorpasso con Bartolini a 20 minuti dal triplice fischio finale. Gli empolesi ora sono a -2 dal 2° posto.

Nel girone E boccata d’ossigeno per il Ponte a Cappiano, che dopo 6 ko di fila torna alla vittoria espugnando per 1-0 il difficile campo della Stella Rossa Castelfranco, quarta in classifica. Match-winner Ercole. I calligiani staccano così il fanalino di coda Fabbrica e si portano a -3 dalla salvezza diretta. Altro pari infine nel girone F per il Giovani Vinci, che pur restando ultimo si porta a un punto dall’Olimpia Quarrata, tornando quindi a sperare nei play-out. Avanti con un rigore di Grosso i ’leonardiani’ sono raggiunti a metà ripresa dalla Montagna Pistoiese.

Simone Cioni