Il team Lippi a caccia del bis L’obiettivo è difendere il titolo

Nello sport il difficile è ripetersi e allora è veramente una bella sfida quella che attende quest’anno il Team Lippi 4x4 Suzuki di Fucecchio. Dario Fanani e Riccardo Eifelli, insieme a tutto lo staff del reparto corse della squadra fucecchiese, saranno ai nastri di partenza del trofeo nazionale estremo 4X4 Fan & Race 2023 con i ‘galloni’ di campioni italiani in carica. La manifestazione ligure, che conta 5 tappe e terminerà a settembre, prenderà il via il 15 aprile proprio dalla Toscana con la prova di Lajatico, quartier generale del Team Lippi. "È motivo di grande orgoglio essere riusciti a riportare dopo tanti anni nella nostra regione una gara del campionato estremo – dice il pilota Dario Fanani – e naturalmente cercheremo di difendere il titolo. Per quanto riguarda il prototipo con cui gareggeremo abbiamo apportato diverse migliorie rispetto a quello dello scorso anno, sia per il bilanciamento del peso che per la parte meccanica". Il Team Lippi parteciperà anche alla prestigiosa Frc South Europe in programma dal 25 al 28 maggio a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. "Si tratta di una prima selezione per la partecipazione al prossimo mondiale in Malesia – spiega il navigatore, Riccardo Eifelli – a cui siamo stati invitati come una delle squadre campioni di titoli minori. Per noi si tratta di una vetrina importantissima perché ci permetterà di misurarci nella nostra categoria di 35 pollici (misura delle gomme) e 1600 di cilindrata, con le più forti realtà provenienti da Francia, Croazia, Spagna e Portogallo".

Si.Ci.