Il Santa Maria fa suo il derby

L’unica squadra locale a far festa nell’ultimo week-end di 2ª Categoria è il Santa Maria. Vincendo di misura il derby col Monterappoli, infatti, i gialloblù si sono rilanciati in zona play-off. A 3 turni dalla fine il team di Venturini si trova a -3 dal 5° posto e a -4 dal terzo. Tornando al derby di Monteboro, botta e risposta in avvio di ripresa con bomber Koceku che pareggia per il Monterappoli il momentaneo vantaggio ospite a opera di Terramoto. A decidere la sfida ci pensa poi nel finale l’esperto difensore centrale Mori, al terzo gol consecutivo dopo la doppietta col Giovani Fucecchio 2000. Sempre in chiave play-off brutto passo falso dell’Aurora Montaione, sconfitto 1-0 in casa dalla Sancat. Succede tutto nella ripresa quando dopo un rigore ospite parato da Bennato e una clamorosa chance locale fallita da Meoni, i fiorentini passano con una botta da fuori del neo entrato Filippeschi. Nel finale il team di Fulignati si riversa in avanti, ma prima Cioni e poi Ciampolini sfiorano solo il pari.

Nella corsa salvezza dello stesso raggruppamento pericolosa sconfitta interna per un rimaneggiato Giovani Fucecchio 2000, che dopo un buon primo tempo cade 2-0 contro il fanalino di coda Florence, distante ora solo 2 punti. Nel girone E prezioso pari esterno per il Ponte a Cappiano: l’ottavo centro stagionale di Covato vale infatti l’1-1 a Pontedera contro la Stella Azzurra, diretta concorrente alla salvezza. Ai calligiani restano 3 gare per mantenersi fuori dai play-out. Sconfitta onorevole infine per il già retrocesso Giovani Vinci, che nel girone F si arrende 2-1 sul campo della Cintolese.