Il Rosselli mette in bacheca la coppa di A1 Castelnuovo ribaltato nei minuti di recupero

Il primo trofeo stagionale di calcio amatoriale se lo è aggiudicato il Rosselli. Nella finale di Coppa Uisp, competizione riservata alle squadre di A1 non qualificate alla final-eight per lo scudetto, al Turbone di Montelupo Fiorentino il team di mister Filippo Bartolini ha infatti piegato di misura in rimonta il Castelnuovo, in un finale thrilling. Dopo un primo tempo a reti bianche, i valdelsani sono passati in vantaggio al 7’ della ripresa con Minuto, abile a sfruttare un’indecisione della difesa del Rosselli. Quando la coppa sembrava ormai aver preso la strada di Castelnuovo d’Elsa, però, Capitan Kusi e compagni hanno prima pareggiato al secondo minuto di recupero con una botta da fuori di Mangani e poi trovato il gol vittoria al quinto minuto di extra-time con il rigore trasformato da Paja.

Per quanto riguarda i play-out di A1, invece, nel girone I retrocede matematicamente il Boccaccio, a cui le prime due vittorie sono state tramutate in altrettante sconfitte per una irregolarità a livello di tesseramento. Nei play-off di A2, invece, a due giornate dalla fine dei tre raggruppamenti Casotti, Strettoio Pub e Unione Valdelsa fanno un significativo passo verso la promozione. Infine, in Coppa Amatori grande bagarre nei quattro gruppi in vista dell’ultima e decisiva giornata per la composizione dei quarti di finale.

Serie A1, play-out girone I: Boccaccio-Stabbia 0-1. Riposava: Gs Allende. Classifica: Gs Allende e Stabbia 4; Boccaccio -2.

Serie A2, play-off girone L: Casotti-Sovigliana 2-2. Riposava: Valdorme. Classifica: Casotti 4; Sovigliana 3; Valdorme 1. Girone M: Unione Valdelsa-4 Mori 2-1. Riposava: Balconevisi. Classifica: Unione Valdelsa 4; Balconevisi 3; 4 Mori 1. Girone N: Strettoio Pub-Marcialla 2-0. Riposava: Corniola. Classifica: Strettoio Pub 4; Cornola 3; Marcialla 1.

Coppa Amatori, girone P: Vinci-Molinese 2-2; Monterappoli-Borgano 1-2; Campagnola-Mastromarco 1-2. Classifica: Molinese 7; Vinci, Mastromarco e Borgano 5; Monterappoli 2; Campagnola 0. Girone Q: Ponte a Elsa-Ortimino 0-0; Botteghe-Massarella 0-0; Malmantile-Spicchiese 2-0. Classifica: Massarella 6; Malmantile 5; Ponte a Elsa 4; Spicchiese, Botteghe e Ortimino 3. Girone R: Team Arcogas-Brusciana 0-1; Young Boys-Real Pavo Furiati 1-0; San Pancrazio-Martignana 0-0. Classifica: Martignana, San Pancrazio, Brusciana e Young Boys 5; Real Pavo Furiati 4; Team Arcogas -1. Girone S: Marcignana-San Casciano 1-0; Casenuove Gambassi-Lisera 4-1; Pitti Shoes-San Quirico 2-1. Classifica: Casenuove Gambassi 6; Pitti Shoes e San Quirico 5; San Casciano 3; Lisera e Marcignana 2.

Simone Cioni