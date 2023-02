Il Real Isola ipoteca l’accesso alla fase finale

Seppur a fatica, Real Isola e Casa Culturale superano di misura rispettivamente Bassa (3-2 a firma Martini, Merola e Passariello) e Limitese (decide Greco) e mettono una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase finale lasciando la lotta per gli ultimi 2 posti disponibili nel girone B a Rosselli, Vitolini e Castelfiorentino, che seguono con gli stessi punti. Nel girone A, invece, il Gavena cala la ‘manita’ a La Scala (doppietta di Taddei e centri di Florez Tapia, Paganelli e Bozzi) e prova a tenere vivo il sogno ‘finali scudetto’. In A2 il colpaccio di giornata lo fa il Corniola, che vince il derby empolese col Valdorme (3-1 grazie ai gol di Massoni, Peruzzi e Casini) e riapre totalmente la corsa ai play-off del girone D. Grande equilibrio anche nel gruppo E dove la capolista Unione Valdelsa frena nello scontro diretto col Martignana (Lari regala l’1-1 dopo il vantaggio ospite su rigore con Tommaso Morelli), che aggancia al 3° posto il Casotti insieme al Monterappoli (tris al Borgano con doppietta di Mangani e guizzo di Zingoni). Al secondo da solo è invece salito il Marcialla dopo il 5-0 inflitto al Pitti Shoes Montaione per effetto delle marcature di Seghi, Milanesi, Scal, Domenichelli e Dicomani. Ecco il quadro completo.

Serie A1, Girone A: Piaggione Villanova-Certaldo 0-3; Computer Gross-Ferruzza 1-1; Boccaccio-Fibbiana 0-2; Scalese-Gavena 1-5; Gs Allende-Castelnuovo 2-2. Riposava: Le Cerbaie. Classifica: Fibbiana 24; Ferruzza 21; Computer Gross 19; Le Cerbaie 17; Gavena 13; Castelnuovo 12; Piaggione Villanova e Scalese 10; Gs Allende e Certaldo 9; Boccaccio 6.

Girone B: Gs Sciano-Castelfiorentino 0-5; Vitolini-Rosselli 1-1; Casa Culturale-Limitese 1-0; Cerreto Guidi-Stabbia 1-0; Bassa-Real Isola 2-3. Riposava: La Serra. Classifica: Real Isola 23; Casa Culturale 22; Castelfiorentino, Rosselli e Vitolini 19; Limitese 13; Bassa 11; La Serra 9; Cerreto Guidi e Stabbia 6; Gs Sciano 3.

Serie A2, girone C: Strettoio Pub-Mastromarco 1-1; Real Pavo Furiati-San Quirico 1-1; Sovigliana-Young Boys 4-1; Ponte a Elsa-Lisera 0-0; Campagnola-Ortimino 1-0. Riposava: Balconevisi. Classifica: Sovigliana e Strettoio Pub 23; Balconevisi 20; Mastromarco 15; Ponte a Elsa e Real Pavo Furiati 14; San Quirico 10; Lisera 8; Campagnola 6; Young Boys 3; Ortimino (-16) -2.

Girone D: Marcignana-Vinci 0-3; San Pancrazio-Le Botteghe 0-0; Massarella-Molinese 1-0; 4 Mori-Casenuove Gambassi 2-1; Corniola-Valdorme 3-1. Riposava: Team Arcogas. Classifica: 4 Mori e Valdorme 22; Corniola 20; Massarella 19; Vinci 18; San Pancrazio 12; Casenuove Gambassi 11; Molinese e Le Botteghe 9; Marcignana 5; Team Arcogas 3.

Girone E: Monterappoli-Borgano 3-0; Marcialla-Pitti Shoes 5-0; Unione Valdelsa-Martignana 1-1; Malmantile United-Brusciana 1-0; Spicchiese-San Casciano 0-0. Riposava: Casotti. Classifica: Unione Valdelsa 23; Marcialla 20; Casotti, Martignana e Monterappoli 19; Malmantile United 13; Brusciana 10; Pitti Shoes 9; Spicchiese 7; Borgano 6; San Casciano 5.

Simone Cioni