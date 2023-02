Il rammarico di Zanetti "Abbiamo avuto timore"

Il Napoli è di un’altra categoria e si sapeva, d’altro canto sta ammazzando il campionato. Al netto di diverse assenze, però, va anche detto che ancora una volta l’Empoli si è fatto sorprendere su due palle inattive (e nella terza Kim ha preso la traversa), palesando poi anche non poche difficoltà in fase di costruzione quando è rimasto in superiorità numerica. Mister Zanetti nel dopo partita ha ammesso la superiorità del team di Spalletti, ma anche un approccio alla gara complicato. "Sono contento di alcune cose che ho visto, ma abbiamo giocato contro una squadra che a vederla da vicino è impressionante in tutte le fasi – esordisce il tecnico azzurro – Noi ci abbiam provato, anche se onestamente la partita si è subito messa su un binario difficile già in partenza con due errori su altrettante situazioni da palla inattiva. Poi dopo ovviamente diventa una montagna veramente difficile da scalare. Quello che ci portiamo a casa comunque è una bellissima esperienza perché siamo una squadra molto giovane e da questo tipo di partite possiamo rubare qualcosa, io compreso".

"Purtroppo abbiamo avuto un approccio difficile, anche per un po’ di tensione – prosegue Zanetti - L’abbiamo preparata al massimo come sempre, ma rispetto ad altre partite siamo stati meno fluidi: ci bastava un po’ di pressione da parte loro per fare subito un passaggio indietro e questo è sintomo che nella testa eravamo un po’ timorosi. Potevamo fare qualcosa in più, è vero, ma ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra fortissima". Quando il Napoli è rimasto in dieci Zanetti ha provato anche un 4-2-3-1 con l’inserimento di Pjaca e Vignato, ma i partenopei non hanno concesso nulla. "Non riuscivamo ad avere velocità e qualità per impensierirli, così abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso – conclude Zanetti – Anche se onestamente uno in più mi aspettavo di fare qualcosa di meglio, ma oggi non ne abbiamo avuto la forza, non è che è mancato l’impegno. L’importante è mettere da parte questa partita e pensare subito alla prossima sfida".

Simone Cioni