Il Ponte a Cappiano cade ma è salvo Il Santa Maria è ancora in bilico

Ultima giornata di campionato in 2ª Categoria dolce-amara per le formazioni del circondario. Partiamo dal girone E, dove nonostante la sconfitta per 2-0 a Casciana Terme Lari il Ponte a Cappiano è salvo senza dover ricorrere ai play-out. I calligiani chiudono infatti con 32 punti, gli stessi del Treggiaia a cui lasciano però il quintultimo posto grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti (vittoria 6-3 e sconfitta 1-0). In realtà, comunque, i ragazzi di mister Bettarini avrebbero festeggiato anche in caso di arrivo in 12ª posizione grazie ai 13 punti di vantaggio sulla penultima, oltre la ‘forbice’ di 10 che permette alla meglio piazzata di mantenere la categoria senza dover disputare lo spareggio.

Al contrario nel girone I, il ko per 3-2 di Santa Croce sull’Arno e le contemporanee vittorie di Cobra Kai a San Gimignano e Florence a Montaione, costringe il Santa Maria al play-out proprio contro la Florence. In ogni modo i gialloblù potranno giocare in casa e salvarsi anche in caso di parità al termine degli eventuali supplementari. Contro il Santacroce Cuoiopelli i gialloblù empolesi disputano una buona gara, ma pagano a caro prezzo un paio di leggerezze difensive, oltre a qualche occasione di troppo sprecata. Venendo al match di Montaione l’Aurora passa in vantaggio al 26’ con un tiro-cross di Giubbolini, ma dopo aver fallito il raddoppio con Pieroni subisce la rimonta della Florence a cavallo dell’intervallo. I ragazzi di Fulignati reagiscono e sfiorano due volte il pari nella ripresa, ma alla fine incassano altri due gol per il 4-1 finale che regala un ultima speranza di salvezza ai grigiorossi fiorerntini.

Chi era già matematicamente retrocesso era invece il Giovani Fucecchio 2000, che si è congedato dalla sua prima storica stagione in categoria con un secco 3-0 subito a Sambuca. I chiantigiani accedono così ai play-off, da dove invece resta fuori il Monterappoli che, non riesce ad andare oltre il 2-2 nello scontro diretto di Impruneta contro il Tavarnuzze (a conti fatti, però, anche la vittoria non sarebbe bastata visti gli scontri diretti sfavorevoli rispetto alla Grevigiana). I neroverdi empolesi fanno comunque la partita e dopo 38 minuti conducono 2-0 grazie al vantaggio siglato da Koceku con la complicità del portiere locale e al raddoppio firmato da Bartalini. I ragazzi di mister Salvadori colpiscono anche una traversa, ma visti i risultati sfavorevoli degli altri campi nella ripresa giocano molto più blandi e tra il 92’ e il 94’ subiscono il ritorno dell’Impruneta Tavarnuzze. Infine, nel girone F il già retrocesso Giovani Vinci chiude la stagione con un pirotecnico ko per 6-3 in casa contro i pratesi del Chiesanuova.

Si.Ci.