Il pareggio non basta all’Avane I gialloneri comunque ai play-off

Il pari interno contro la Sestoese di Sesto Fiorentino nell’ultima giornata del girone A di 3ª Categoria fiorentina fa svanire definitivamente i sogni di promozione diretta dell’Avane, ma ne certifica almeno la sicura partecipazione ai play-off.

Adesso i gialloneri hanno gli ultimi centottanta minuti a disposizione per cercare di agganciare quel 3° posto che permetterebbe loro di affrontare gli spareggi per la 2ª Categoria con il vantaggio di non dover vincere per forza per passare il turno.

Tornando all’ultimo match, però, il 2-2 finale sa molto di occasione mancata perché, in 11 contro 9, l’Avane conduceva 2-0 fino all’83’ grazie al vantaggio firmato da Giorgetti e al raddoppio del neo entrato Viti, che proprio al 90’ ha però fallito il rigore del successo dopo che gli ospiti avevano pareggiato nel giro di 4 minuti.

Le reti di Barbieri e Caciagli permettono invece al Calasanzio di far suo il derby contro il Ponte a Elsa, mentre il gol di Cantini e Mantelli non bastano al Ponzano, travolto 5-2 in casa dai fiorentini del San Michele Cattolica Virtus. Infine, niente da fare pure per la Sanpierinese nel posticipo domenicale nel capoluogo toscano contro una delle due capolista, l’Fc Duccio Dini. I padroni di casa si sono infatti imposti con il risultato di 3-1, con rete della bandiera arancioblù ad opera di Iskiri.