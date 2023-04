Il Montespertoli spreca troppo I padroni di casa ne approfittano

Pontebuggianese

1

Montespertoli

0

PONTEBUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Citti R., Zocco, Palmese, Chelini, Pievani, Gianotti, Sali, Nardi, Martinelli. A disp. Grasso, Perillo, Ferrari, Simi, Benvenuti, Seghi, Granucci, Belluomini, Mancino. All. Gutili.

MONTESPERTOLI: Pinochi, Fiaschi, Liberati (75’ Mina), Trapassi, Ciardini, Turini (70’ Cenni), Tavanti, Veraldi, Del Pela (40’ Marconcini), Maltomini, Sinteregan. All. Sarti.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Rete: 35’ Sali.

PONTE BUGGIANESE – Torna a mani vuote il Montespertoli dalla trasferta in chiave salvezza sul campo del Pontebuggianese. Nella sfida tra bomber (16 reti per il centravanti locali Nardi e 20 per il capocannoniere gialloverde) a decidere la partita è il giovane attaccante Sali, che al 35’ controlla in area e insacca sotto la traversa. In avvio sono proprio i padroni di casa a prendere in mano le redini del gioco, centrando anche una traversa. Dopo lo scampato pericolo, però, il Montespertoli si fa più intraprendente e spreca un paio di occasioni prima con Tavanti, poi con capitan Maltomini. Dopo lo svantaggio il Montespertoli è costretto anche a sostituire il suo miglior marcatore per infortunio, con l’augurio di averlo a disposizione già sabato prossimo per la sfida interna contro la capolista Cenaia. Un’assenza che pesa enormemente nell’economia offensiva dei ragazzi di mister Sarti, che nella ripresa non riescono mai ad impensierire la retroguardia pistoiese.

Si.Ci.