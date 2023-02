Il Montelupo si difende bene contro i chiantigiani più determinati in campo

Montelupo

0

Grassina

0

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Granato (80’ Beconcini), Bianchini (85’ Bruno), Corsinovi, Buzzi, Marrazzo, Leoncini (80’ Mattei), Anedda, Ndaw, Garunja ((5’ Gueye). A disp. Consani, Carli, Gori, Potogu, Seghetti. All. Lucchesi.

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Salvini, Pierattini, Tomberli, Travagli, Dini (68’ Manecchi), Natale, Corsi, Violetta, Colasuono. A disp. Mengoni, Cerrato, Meacci, Magnolfi, Fabiani, Alfarano, Metafonti, Orlandi. All. Cellini.

Arbitro: Latini di Empoli.

MONTELUPO – Finisce a reti bianche la sfida tra gli amaranto locali e il Grassina, al termine di una partita che non ha riservato particolari emozioni. Il risultato alla fine è giusto per quello che si è visto in campo, con le due compagini capaci di chiudere bene ogni varco senza concedere molto agli avversari. Specialmente la prima frazione vede le due compagini contrastarsi molto dal punto di vista fisico, ma senza riuscire a trovare lo spunto giusto. Dopo l’intervallo sono i rossoverdi chiantigiani a presentarsi in campo un po’ più determinati ad imporre il proprio gioco. Così ci vuole un bell’intervento di Lensi per neutralizzare il colpo di testa ravvicinato di Violetta. Il Montelupo, dal canto suo, tiene comunque bene il campo e prova a colpire in contropiede. Prima del triplice fischio finale, però, sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con il neo entrato Manecchi, che da posizione defilata, non riesce a centrare lo specchio. Il punto permette al Montelupo di continuare a smuovere la classifica, conservando intatto il proprio vantaggio sulla zona play-out.