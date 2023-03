Il Limite e Capraia deve fare l’impresa Strada in discesa per l’Atletico Fucecchio

Stasera prende il via un’altra giornata di calcio a 5, con protagoniste le tre formazioni del nostro circondario. Le prime a scendere in campo sono Limite e Capraia e Atletico Fucecchio, impegnate nei due campionati regionali. Partiamo dalla C1 con i giallorossi limitesi di scena alle 21.30 a Torrita di Siena contro la corazzata locale. Una trasferta sulla carta tosta per i ragazzi di coach Marcello, visto che i padroni di casa sono terzi ad appena 3 punti dalla capolista Boca Livorno. Scendendo nel girone B di C2, invece, non ci dovrebbero essere problemi per l’Atletico Fucecchio nel portare via l’intera posta in palio dal palazzetto di San Piero a Ponti contro il Quartotempo Firenze. I fiorentini sono infatti ultimi con appena 3 punti. Infine, domani alle 15 la Vigor Fucecchio ospita la Mattagnanese per conquistare gli ultimi punti che separano la truppa di coach Accardi dalla matematica salvezza nel girone C della serie B nazionale.