Il Gambassi vince lo scontro salvezza

Gambassi

2

San Miniato

1

GAMBASSI: Fenderico, Pellegri, Ciappi, Salerno, Vallesi, Tafi, Mazzanti, Giorgio, Rosi (83’ Turcu), Angioli, Abbate. All. Giglioli.

SAN MINIATO: Micheli, Nidiaci (58’ Boni), Marianelli (61’ Campani), Marconcini, Mori, Lamberti (67’ Scali), Faraoni, Pacciani (72’ Gallina), Kodraziu, Giani, Colibazzi (80’ Bettarini). All. Valori.

Arbitro: Poggianti di Livorno

Reti: 11’ Giani; 56’ Pellegri; 65’ Abbate.

GAMBASSI TERME – Preziosa vittoria in rimonta per il team di Giglioli, che fa suo lo scontro salvezza col San Miniato. Ottimo approccio al match da parte degli ospiti, che all’11’ passano in vantaggio con colpo di testa di Giani sugli sviluppi di un corner. La reazione del Gambassi si concretizza nella ripresa, quando dopo un tiro di Salerno e una deviazione aerea di Tafi, è Pellegri a pareggiare al 56’ ribadendo in rete una conclusione di Vallesi respinta corta da Micheli. Al 65’, poi, ci pensa Abbate a firmare il definitivo sorpasso deviando una punizione ben calciata da Carcione.