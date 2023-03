Il Gambassi esulta

Gambassi

2

S.Andrea

1

GAMBASSI: Fenderico, Vallesi, Pellegri, Carcione, Salerno, Tafi, Mazzanti (71’ Baragli), Giorgio, Rosi (76’ Oliva A.), Angioli (58’ Oliva S.), Abbate. All. Giglioli.

S.ANDREA: Cogno, Brasini (72’ Pizzuto), Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Bruni, Di Chiara (69’ Filippi), Cosimi (85’ Gatti), Caminero, Lelli. All. Cinelli

Arbitro: Castorina di Lucca

Reti: 11’ Vallesi; 19’ Caminero; 45’ Rosi

GAMBASSI TERME – Vittoria importante in chiave salvezza per i giallorossi, che regolano di misura il Sant’Andrea. Ottimo avvio dei padroni di casa, con Vallesi che all’11’ sfrutta uno scivolone di Lelli per avanzare e battere a rete da circa 30 metri, sorprendendo Cogno. Immediata la reazione dei maremmani, capaci di ristabilire quasi subito la parità con un diagonale di Caminero. Il Gambassi, però, torna avanti allo scadere del primo tempo con Rosi, lesto a spingere in rete una conclusione di Pellegri. Nella ripresa la gara resta combattuta, ma nonostante un generoso forcing finale degli ospiti, i ragazzi di mister Giglioli riescono a far loro l’intera posta, portandosi a 2 lunghezze dalla salvezza diretta con ancora 90 minuti da disputare.