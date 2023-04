Il Gambassi crolla e retrocede in prima categoria

S.Miniato

2

Gambassi

0

SAN MINIATO: Micheli, Bettarini (92’ Campani), Marianelli, Marconcini, Mori, Lamberti, Pacciani, Boni (79’ Campinoti), Kodraziu (75’ Faraoni), Giani (90’ Boldrini), Zini (82’ Scali). All. Valori.

GAMBASSI: Fenderico, Ciappi, Signorini (77’ Pellegri), Carcione (75’ Turcu), Salerno, Vallesi, Mazzanti, Giorgio, Rosi, Angioli, Abbate (75’ Gaudino). All. Giglioli.

Arbitro: Corti di Prato.

Reti: 75’ Zini, 90’ Faraoni.

LA SCALA – Obbligato a vincere per salvarsi il Gambassi si arrende 2-0 al San Miniato e retrocede in 1ª Categoria. I giallorossi termali hanno un buon impatto sulla gara, ma con Rosi, Abbate e Ciappi non riescono a concretizzare le occasioni create. Così nella ripresa, dopo essersi visti annullare un gol per fuorigioco ed aver rischiato nuovamente su una percussione di Abbate, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Zini e chiuso poi il conto con Faraoni.