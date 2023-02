Il Gambassi ci prova ma non sfonda Proteste per due episodi dubbi

gambassi

0

atletico maremma

0

GAMBASSI: Fenderico, Ciappi F., Vallesi, Carcione, Salerno, Tafi, Mazzanti, Giorgio, Rosi, Angioli, Abbate (85’ Oliva S.). A disp. Posarelli, Oliva A., Orlandini, Baragli, Bianchi, Boumarouan, Botti, Antonini. All. Giglioli.

ATLETICO MAREMMA: Barbanera, Ercoli, Bianciardi, Sgherri, Ferraro, Begnardi, Presicci, Rigutini, Rossetti, Anichini, Fusini (63’ Vettori). A disp. Villani, Sarzilla, Sabatini C., Vettori, Coli, Capitani, Bertocchi, . All. Lorenzini.

Arbitro: Bulletti di Pistoia (assistenti Pacini di Empoli e Petri di Lucca).

GAMBASSI TERME – Pareggio amaro per i giallorossi di mister Massimiliano Giglioli, che prende in prestito il vocabolario del pugilato, ai punti avrebbero meritato la vittoria. La prima frazione è sostanzialmente equilibrata con entrambe le compagini che badano soprattutto a non scoprirsi, ma sono comunque i padroni di casa a rendersi maggiormente pericolosi con due punizioni di poco a lato di Carcione un una incursione in area di Angioli, che viene steso. L’arbitro però non rileva gli estremi per il rigore e lascia proseguire.

La ripresa invece è decisamente di marca Gambassi, che alza la propria pressione e fa girare più velocemente la palla, palesando anche una miglior condizione fisica rispetto ad un Atletico Maremma concentrato esclusivamente sul mantenimento del risultato.

Dopo una conclusione di poco fuori, Angioli viene atterrato da Ferraro, che ferma una chiara occasione da rete ma il direttore di gara, tra lo stupore generale, estrae solo il cartellino giallo. Nel finale il Gambassi ci prova ancora da palla inattiva, ma sulla punizione di Carcione il colpo di testa di Tafi termine di un soffio sul fondo. Un pari che tiene i termali in zona play-out, ma sempre a breve distanza dalla salvezza diretta. E domenica prossima c’è un altro scontro diretto contro il San Miniato.