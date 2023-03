Il Gambassi ci prova ma non punge

Sporting Cecina

2

Gambassi

0

SPORTING CECINA: Cappellini, Startari (65’ Milano C .), Fiorentini, Facenna, Modica, Lorenzini (65’ Giannini), Skerma, Bardini, Folegnani (79’ Milano N.), El Falahi, Diagne (65’ Rovini). All. Miano.

GAMBASSI: Fenderico, Pellegri (76’ Turcu), Ciappi, Carcione (81’ Oliva A.), Salerno, Vallesi, Mazzanti, Giorgio, Rosi, Angioli, Abbate (81’ Oliva S.). All. Giglioli.

Arbitro: D’Orta di Pisa.

Reti: 56’ rig. Folegnani, 78’ Facenna.

CECINA - Due reti nella ripresa condannano il Gambassi, che esce comunque a testa alta dal campo dello Sporting Cecina, tra l’altro matematicamente promossa in Eccellenza dopo questa vittoria. Dopo una prima fase di studio – sono proprio i giallorossi a farsi più pericolosi – la prima frazione si chiude a reti bianche. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio al 56’ con un rigore trasformato da Folegnani e concesso per presunto tocco di mano in area termale e raddoppiano al 78’ con un’acrobazia di Facenna sugli sviluppi di un corner.