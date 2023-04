Il Fucecchio vuole chiudere in bellezza

Ultima fatica oggi per la Folgore Fucecchio, che alle 16 chiude la sua prima storica stagione nel campionato nazionale di serie B sul campo della Sangiovannese (arbitri De Candia di Molfetta, Elia di Pisa e Conticello di Firenze). I valdarnesi sono una delle formazioni più attrezzate di questo girone C, che vorranno riscattare la cocente sconfitta di Grosseto nello scontro diretto contro l’Atlante che è costata loro la promozione diretta in A2, costringendoli ai play-off. Al contrario la formazione di coach Accardi ha già da tempo raggiunto il proprio obiettivo, ossia la salvezza. Dopo la rocambolesca sconfitta nell’ultima apparizione casalinga di sabato contro il Sant’Agata, però, capitan Grancioli e compagni proveranno a finire al meglio questa loro prima grande avventura nel mondo del futsal che conta. Già all’andata, persa di misura per 4-6, i fucecchiesi fecero comunque vedere di possedere le caratteristiche per mettere in difficoltà anche una big del campionato: la Sangiovannese è infatti quarta con 51 punti e il miglior attacco del raggruppamento con 148 reti all’attivo.