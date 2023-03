Il Fucecchio non riesce a essere incisivo Contro il San Marco Avenza finisce a reti bianche

San Marco Avenza

0

Fucecchio

0

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli, Scremin, Cucurnia, Zuccarelli, Baeza Rosales, Ortelli, Montecalvo, Morelli, Bruzzi, Guidi. A disp. Cozzolino, Bernuzzi, Saia, Mancini, Pedrazzi, Cacciatori, Viti, Bertoloni, Basile. All. Alessi.

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Lotti (55’ Giometti), Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano (80’ Zefi), Cenci, Ceceri, Falconi (55’ Masoni), Rigirozzo (75’ Badalassi, 90’ Arrighini). All. Dell’Agnello.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Note: espulso Nardi (F) all’80’ per doppia ammonizione.

AVENZA – Finisce senza reti la sfida tra la San Marco e il Fucecchio, al termine di un match avaro di emozioni. Un Fucecchio troppo rinunciatario, anche se non rischia praticamente mai, torna a casa con un punto che lo avvicina comunque alla matematica salvezza. Fin dalle prime battute sono i padroni di casa a incaricarsi di fare la partita, ma nella prima frazione non si registrano tiri in porta. Nella ripresa la San Marco alza ulteriormente il proprio baricentro, ma si rende pericolosa soltanto in una circostanza con Del Bino provvidenziale a deviare d’istinto sulla traversa un colpo di testa a botta sicura di Zuccarelli sugli sviluppi di un corner. Nel finale per il Fucecchio ci prova La Rosa da fuori, ma la sua punizione termina sul fondo.