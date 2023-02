Il Fucecchio cade a Massa Espulso anche Carnevale

Massese

1

Fucecchio

0

MASSESE: Barsottini, Bennati (86’ Bonini), Marchini, Ceciarini, Ricci, Piccione, Remedi, Aliboni, Buffa (73’ Andreotti), Vignali, Bonini. All. Della Bona.

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Giometti (73’ Lotti), Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano (55’ Zefi), Cenci (82’ Carnevale), Ceceri, Demi (60’ Masoni), Falconi (65’ Rigirozzo). All. Dell’Agnello.

Arbitro: Bonomo di Collegno.

Rete: 7’ Buffa.

Note. Espulso Carnevale (F) al 94’ per gioco scorretto.

MASSA – Il peggior Fucecchio della stagione resta a secco anche nella ‘tana’ della Massese, dove paga a caro prezzo un gol incassato in avvio. La gara è condizionata dal campo pesante e dal forte vento che nella prima frazione spira in faccia ai bianconeri locali, i quali riescono però a passare in vantaggio al 7’ con Buffa, in sospetto fuorigioco, che infila in diagonale Del Bino dopo un assist di Vignali. Il Fucecchio prova a reagire con un colpo di testa di Lecceti e un tiro da fuori di Cenci, ma Barsottini si fa trovare pronto mentre al 25’ è Del Bino ad evitare il raddoppio locale con un doppio intervento su Bonini e Buffa. Nella ripresa, al di là del vento contrario, i ragazzi di mister Dell’Agnello compicciano poco. Nel recupero, poi, il Fucecchio resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Carnevale, reo di aver colpito a gioco fermo Barsottini. Un ko tutto sommato indolore per il Fucecchio, che conserva 10 punti di vantaggio sulla zona play-out.