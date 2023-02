Il Franchi espugnato soltanto due volte

C’erano una volta i cugini di campagna, quelli capaci di espugnare il Franchi quando la Fiorentina era una delle sette sorelle e in maglia viola giocavano elementi del calibro di Batistuta e Rui Costa. Un’impresa, quella del 1997, che rimarrà per sempre nella storia dell’Empoli perché vale un blitz a San Siro. E’ stata la prima delle due uniche vittorie conquistate dagli azzurri in casa della Fiorentina: per la seconda si è dovuto attendere 20 anni e in qualche modo c’entrava sempre Giovanni Martusciello (nella foto). Nel primo caso fu lui a segnare il gol partita a tempo scaduto, nel secondo era l’allenatore della squadra che con un rigore di Pasqual riuscì a centrare un altro 2-1. Lasciando da parte il modo in cui andò a finire quella stagione, l’impresa nel derby è un ricordo che i tifosi azzurri si portano dietro volentieri. Più in generale sono 17 i precedenti ufficiali con la Fiorentina al Franchi, con 11 vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi quei 2 successi azzurri.

Il primo confronto risale al maggio 1986: ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che superò 3-0 (doppietta di Monelli e gol di Oriali) gli azzurri, ribaltando il 3-2 empolese dell’andata. La prima in campionato tra le due squadre risale invece alla stagione 1986-87, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che pareggiarono 1-1 con Casaroli, su calcio di rigore, che rispose al vantaggio viola di Antognoni. Gli ultimi precedenti, tutti in Serie A, sono quelli che i tifosi azzurri ricordano più volentieri: pareggio 1-1 nel dicembre del 2014, con Tonelli a rispondere al vantaggio viola di Vargas; 2-2 la stagione successiva con la doppietta di Kalinic a rimontare le reti azzurre di Livaja e Buchel. Ecco quindi il successo azzurro con El Kaddouri e il calcio di rigore di Pasqual (di Tello il gol viola) nell’aprile del 2017 e la vittoria della Fiorentina per 3-1 con il gol di Krunic prima delle reti viola firmate da Mirallas, Simeone e Dabo. L’ultimo confronto al Franchi lo scorso aprile, vinto 1-0 dalla Fiorentina con gol di Nico Gonzalez.