Il derby finisce a reti bianche Il pareggio accontenta entrambe

San Miniato Basso

0

Fucecchio

0

SAN MINIATO BASSO: Carli, Boghean, Arapi, Nolè, Fanetti, Cela, Anichini, Malanchi, Falchini (77’ Chiaramonti), Ciravegna (60’ Durante), Salliu. All. Ticciati.

FUCECCHIO: Del Bino, Giometti (55’ Nardi), Lotti, Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano, Cenci, Ceceri, Demi (62’ Falconi), Zefi (50’ Rigirozzo). All. Dell’Agnello.

Arbitro: Colombi di Livorno.

SAN MINIATO – Finisce a reti bianche il derby del Pagni tra un San Miniato Basso a caccia della possibilità di giocarsi la permanenza in categoria ai play-out e un Fucecchio ormai a un passo dalla matematica salvezza. La posta in palio è alta e nelle prime battute le squadre badano soprattutto a studiarsi. Col passare dei minuti, i padroni di casa provano a prendere in mano le redini del gioco, ma i bianconeri si difendono senza rischiare. In un paio di circostanze sono proprio loro ad andare vicini al vantaggio. La musica non cambia nella ripresa, dove con il trascorrere dei minuti le due formazioni finiscono per accontentarsi di un punto piuttosto di compromettere il risultato. Adesso al Fucecchio potrebbe bastare anche un solo punto nei prossimi 180 minuti se sabato una tra San Marco Avenza e San Miniato non vince.