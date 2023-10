Il derby e le sfide alle big. Empoli, un mese di fuoco

Oggi ultimo dei due giorni di riposo concessi da Andreazzoli alla squadra, che da domani pomeriggio tornerà a lavorare al centro sportivo di Petroio per iniziare a preparare il derby di lunedì prossimo al Franchi contro la Fiorentina. Primo di 4 incontri delicati fino all’ultima sosta di questo 2023. Dopo le gare del week-end dell’11 e 12 novembre, infatti, il campionato di Serie A si fermerà nuovamente fino al fine settimana del 25 e 26 dello stesso mese per dare spazio agli impegni delle Nazionali.

Tre settimane in cui gli azzurri hanno oggettivamente il calendario più complesso fra le attuali 4 ultime classificate. Non solo perché dovranno giocare tre delle 4 partite in trasferta, ma anche perché tre dei 4 avversari si chiamano Fiorentina, Atalanta e Napoli, rispettivamente quarta, sesta e quinta in classifica. E la quarta, il Frosinone, pur essendo sulla carta uno scontro diretto, è la vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione con ben 12 punti in 8 gare da neopromossa. Se da un lato quindi fare risultato sarà difficile in ogni gara, dall’altro per capitan Luperto e compagni sarà importante cercare di portare a casa il maggior numero di punti possibile per arrivare alla prossima sosta sempre agganciati al trenino salvezza. Tra le attuali dirette concorrenti, infatti, in questo stesso lasso di tempo solo l’Udinese affronta due delle top-sei: il Milan a San Siro il 4 novembre e l’Atalanta alla Dacia Arena il 12 novembre.

Salernitana e Cagliari, invece, troveranno sul proprio cammino solo Napoli (in casa il 4 novembre), i campani, e Juventus allo Stadium l’11 novembre, i sardi. Salernitana e Cagliari, però, si troveranno l’una di fronte all’altra proprio domenica prossima all’Arechi e poi affronteranno una dopo l’altra il Genoa: prima gli amaranto del nuovo allenatore Pippo Inzaghi (venerdì 27 ottobre) e poi i rossoblù di Ranieri (domenica 5 novembre). Nella quarta sfida di quest’altra mini porzione di campionato infine la Salernitana sarà di scena venerdì 10 novembre al Mapei contro il Sassuolo mentre il Cagliari ospiterà domenica 29 ottobre il Frosinone. Nei primi due impegni alla ripresa dopo questa sosta, invece, l’Udinese riceverà il Lecce lunedì 23 ottobre e la domenica successiva andrà a far visita al Monza. Fare pronostici o tanto meno tabelle di marcia lascia il tempo che trova, visto che il calcio ci ha più volte dimostrato che quello che appare sulla carta viene poi puntualmente smentito dal campo, ma se ci vogliamo avventurare in una piccola proiezione futura potremmo aspettarci 4 punti da Udinese e Salernitana e dai 2 ai 6 per il Cagliari. Bottini che porterebbero l’Udinese a quota 9, il Cagliari a 8 nella più drastica delle ipotesi che i sardi riescano a vincere 2 partite, e la Salernitana a 7. In quest’ottica sarebbe quindi importante per l’Empoli vincere almeno una delle prossime 4 partite, sempre sulla carta quella più abbordabile potrebbe essere quella di Frosinone, provando poi a strappare almeno un pareggio tra Fiorentina, Atalanta e Napoli. In ogni caso per restare in scia potrebbero bastare anche un paio di pareggi, sempre che le altre non piazzino qualche sorpresa contro le big. Ma del resto anche gli azzurri potrebbero farlo, già a partire da lunedì prossimo al Franchi.