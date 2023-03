Il derby è della Real Cerretese Vendicato il ko dell’andata

Lampo

0

Real Cerretese

2

LAMPO: Pannocchia., Pardini, Monti, Mazzanti M., Mangoni, Rinaldi, Maccagnola, Dianda, Cerri, Biagioni, Menconi. All. Minichilli.

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Iannello, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi (80’ Mallardo), Nieri (65’ Lelli), Melani, Bouhafa (85’ Gazzarrini), Pisano (70’ Perrotti). All. Petroni.

Arbitro: Giovannini di Prato.

Reti: 43’ Nieri, 57’ Bouhafa.

LAMPORECCHIO – Prosegue la marcia della Real Cerretese, che vendica il ko dell’andata e si mantiene seconda con Larcianese a -1 dalla capolista Montecatini, che domenica prossima sarà di scena proprio al Palatresi di Cerreto Guidi. Valdinievolini e Larcianese hanno però una gara in meno. Tornando al derby deI Giardinetti 1° tempo equilibrato. Dopo aver chiesto invano un rigore per una trattenuta in area ai danni di Bouhafa i medicei sbloccano il risultato al 43’ con Nieri, lesto a ribadire in rete una corta respinta del portiere su tiro di Melani. Nella ripresa, invece, c’è solo una squadra in campo ed è la Real Cerretese. Gli uomini di mister Petroni prima raddoppiano con una micidiale ripartenza orchestrata da Fedi, rifinita da Melani e conclusa da bomber Bouhafa e poi vanno più volte vicini al tris. Melani spreca solo davanti al portiere, ben servito da Fedi, che poco dopo colpisce un difensore locale sulla linea di porta dopo una serpentina in area del solito Bouhafa. Di fatto ogni ripartenza cerretese è un potenziale pericolo.

Si.Ci.