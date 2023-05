Il Certaldo vuole far festa dal divano. Se il Campobasso vince sarà Serie D

Sulla scia dei trionfi individuali, in ordine di tempo, di Indiani, che ha riportato l’Arezzo in Serie C, e Spaletti, campione d’Italia col Napoli, oggi potrebbe essere un altro pomeriggio di festa per tutta Certaldo. Seduta comodamente sul divano, infatti, la locale squadra di Eccellenza potrebbe vedersi catapultata sul palcoscenico nazionale della Serie D. I viola valdelsani sono usciti in semifinale di Coppa Italia nel doppio confronto con il Cast Brescia (vittoria 1-0 in trasferta e sconfitta casalinga per 0-3), ma sia i lombardi che i campani del San Marzano che si contenderanno il trofeo mercoledì prossimo al Bozzi di Firenze, hanno già ottenuto il pass per la quarta serie vincendo il campionato.

Di conseguenza il posto assicurato alla vincente della coppa andrebbe alla semifinalista sconfitta che non abbia già guadagnato tale diritto grazie al campionato. E qui entra in gioco il Campobasso, eliminato dal San Marzano, che oggi potrebbe trionfare nel torneo molisano. I lupi rossoblù hanno 2 punti di vantaggio sull’Isernia e battendo la Turris a Bojano (fischia d’inizio alle 15) sarebbero a loro volta promossi.

Eventualità che spalancherebbe quindi le porte della Serie D anche al Certaldo, visto che a quel punto rimarrebbe l’unica delle compagini arrivate in semifinali a non aver centrato il salto di categoria nel proprio campionato. Se poi il Campobasso non ce la dovesse fare allora si renderebbe necessario uno spareggio secco sul campo, proprio tra i molisani e il team di Ramerini.

Si.Ci.