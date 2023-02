Il Certaldo vola ai quarti La sconfitta è indolore

Nibbiano & Valtidone

2

Certaldo

1

NIBBIANO & VALTIDONE: Murrierio, Castellana, Badarskiy (50’ Bernardi), Boccenti, Celotti (70’ Gjini), Fogliazza, Lancellotti, Michelotti (63’ Montagnari), Barilli (30’ Federico), Minasola, Baldini (72’ Ghisoni). All. Volpi.

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti (67’ Piochi), Vecchiarelli, Pampalone, De Pellegrin, Razzanelli (57’ Innocenti), Zanaj, Bernardini (57’ Marcon), Baccini (67’ Fagni), Nuti, Corsi (67’ Martini). All. Ramerini.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli (assistenti Mocci di Oristano e Galieni di Ascoli Piceno).

Reti: 4’ Pampalone; 60’ rig. Minasola; 83’ Gjini.

BORGONOVO – Sconfitta indolore per il Certaldo, che forte del 3-0 dell’andata accede ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza nonostante il 2-1 subito in rimonta in provincia di Piacenza contro il Nibbiano & Valtidone. Ottimo l’approccio alla partita da parte dei ragazzi di mister Alberto Ramerini, che di fatto blindano ancor di più la qualificazione dopo appena quattro minuti. Sugli sviluppi di un corner, infatti, capitan Pampalone salta più in alto di tutti e mette di testa alle spalle di Murriero il vantaggio viola. Il Certaldo, nonostante le pessime condizioni del terreno di gioco, controlla poi bene senza particolari rischi fino all’intervallo. Nella ripresa, nonostante il passaggio del turno ormai compromesso, i padroni di casa tornano in campo più determinati e aggressivi ma D’Ambrosio non deve comunque compiere alcuna parata di rilievo. Al 60’, però, un’imbucata centrale sorprende la retroguardia valdelsana e ne scaturisce un rigore che il bomber locale Minasola trasforma con maestria. Il Nibbiano continua a fare la partita, ma il Certaldo si difende con ordine e, appena può, si distende in contropiede, sfiorando per due volte il nuovo vantaggio con i due subentrati Martini e Fagni. In entrambe le occasioni, però, è provvidenziale l’estremo difensore piacentino. Così, a poco meno di dieci minuti dalla fine a trovare il gol-vittoria è proprio il Nibbiano con il neo entrato Gjini, lesto a insaccare da distanza ravvicinata. Poi non succede più niente fino al triplice fischio finale, quando la trentina di sostenitori viola giunti a Borgonovo possono esultare per l’ennesima pagina di storia scritta dai propri beniamini. Adesso, con gare di andata l’8 marzo e ritorno il 22 dello stesso mese, il Certaldo se la dovrà vedere con i marchigiani del Valdichienti Ponte, usciti indenni da Branca, 1-1 il finale, dopo aver vinto 1-0 il match di settimana scorsa.

Simone Cioni