Il Certaldo vince quattro medaglie

Quattro le medaglie portate a casa dal Certaldo Nuoto nel 38° Trofeo della Liberazione, meeting riservato alla categoria Esordienti a Calenzano. I due trionfi portano la firma di Cosimo Santini (classe 2010) sui 50 farfalla e 100 misti Esordienti A, mentre a salire sul terzo gradino del podio è stato Lorenzo Taddei (‘12) sia sui 50 farfalla che sui 100 misti Esordienti B. Il primo ha poi ottenuto anche un 5° posto sui 100 dorso con il compagno più giovane, 8° sui 100 rana. Sempre tra gli Esordienti A, pur non salendo sul podio hanno ottenuto un buon piazzamento anche Diana Galgani (‘12), 4ª sui 100 misti e 5ª sui 200 stile; Aurora Dodaj (‘12), che chiude al 5° posto i 100 misti, stesso risultato centrato da Lorenzo Carpitelli (‘10). Prestazione soddisfacenti dagli altri giovani della Fiammetta: Brando Giotti (‘11), Lucilla Bondi (‘12), Federico Gulotta (‘11), Haile Lehem Salomon (‘12), Niccolò Cerbai (‘11), Gabriele Giovanni Messina (‘10), Vittorio Testi (‘10), Andrea Ghelli (‘11), Chiara Marzuoli (‘11), Greta Lucente (‘11), Samuele Dei (‘11) ed Eva Chesi (‘12). Tra i più piccoli Esordienti B poi in mostra con buone prove anche Ettore Alfani (‘12), giunto 5° sui 50 stile; Giulio Cappelli (‘12), stesso piazzamento sui 100 rana; Alice Cameli (‘13), che ha a sua volta concluso in 5ª posizione i 50 farfalla ed Eva Lucente (‘14), la quale ha fatto registrare il 6° tempo sui 50 dorso e 50 farfalla.