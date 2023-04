Il Certaldo va alla ricerca del gol perduto

Sarà ancora una volta il Certaldo a inaugurare la giornata di Eccellenza. Visto l’impegno di mercoledì prossimo in Lombardia per l’andata della semifinale di Coppa Italia, infatti, i viola valdelsani anticipano a oggi pomeriggio alle 15 la gara interna contro la Pro Livorno Sorgenti, valevole come terzultimo turno del girone A di Eccellenza. Un solo gol nell’ultimo mese, che è valso per altro l’unica vittoria delle ultime 4 uscite, è il bilancio non del tutto lusinghiero dei viola valdelsani in questa parte conclusiva di campionato dove la squadra di mister Ramerini è comunque relativamente al riparo da brutte sorprese. Il quinto posto con 38 punti non alimenta sogni di play-off visto l’ampio ritardo dal 2° posto, ma allo stesso tempo garantisce un margine di ben 15 lunghezze sulla penultima piazza, che anche in caso di arrivo in quintultima posizione (lontana solo 3 punti) consentirebbe a Pampalone e compagni di far probabilmente scattare la ‘forbice’ di 10 punti di vantaggio che li renderebbe salvi senza disputare i play-out. Discorso che vale anche per la Pro Livorno, la quale potrebbe scendere quindi al Comunale con l’idea di portare a casa almeno un punto. Per quanto riguarda i match di domani pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) l’incontro più interessante è senza dubbio il derby del Pagni di San Miniato Basso tra i giallorossi locali e il Fucecchio. I padroni di casa, praticamente condannati ai play-out, possono ancora aspirare a ottenere una posizione migliore in griglia, ma devo assolutamente vincere. Al contrario i bianconeri sono a caccia degli ultimi punti utili per la matematica salvezza.

Doppia trasferta infine per Castelfiorentino United e Montespertoli, con i primi di scena a Livorno contro il già retrocesso Armando Picchi e i gialloverdi impegnati a Pontebuggianese contro una diretta concorrente per la salvezza. I locali hanno un punto in più del team di mister Sarti che viene però da 4 punti nelle ultime 2 gare senza gol al passivo.

Simone Cioni