Il Certaldo guarda a Campobasso: già oggi potrebbe arrivare la promozione in D

La stagione del Certaldo è ormai finita (o forse no...) dallo scorso 19 aprile, data in cui al Comunale i ragazzi di mister Ramerini furono battuti 3-0 dal Cast Brescia vedendo quindi sfumare il sogno finale di Coppa Italia. Quello che non è ancora sfumato, invece, è il possibile salto in serie D. Entrambe le finaliste, i lombardi e i campani del San Marzano, hanno infatti già guadagnato l’accesso nella massima categoria dilettantistica vincendo il proprio campionato e in quest’ultima settimana potrebbe farlo anche il Campobasso, eliminato nell’altra semifinale. Eventualità che spalancherebbe le porte della quarta serie nazionale ai viola valdelsani, unica tra le quattro semifinaliste a non aver vinto il campionato. Il primo match-point i molisani lo hanno questo pomeriggio: battendo il fanalino di coda e già retrocesso da tempo Campodipietra, se contemporaneamente l’Ischia non dovesse vincere la propria gara interna con la Turris, quinta in classifica ma ormai fuori dai play-off per la forbice di 10 punti. Molto probabilmente, quindi, la volata promozione del torneo molisano si deciderà proprio all’ultima giornata, come sottolinea anche il ds del Certaldo Marco Manganiello: "Inevitabilmente tifiamo Campobasso, ma non ci ritroveremo per vedere i risultati finali, sia per scaramanzia sia perché credo il verdetto sarà rimandato tutto a domenica prossima". Qualora il campionato dovesse andare all’Ischia, il Certaldo avrebbe un ultima chance di promozione battendo proprio il Campobasso in uno spareggio sul campo.