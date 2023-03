"Il Castellani? Restyling a pezzi come a Bergamo"

"Noi vogliamo fare lo stadio a pezzi: prima una curva, poi un’altra parte e così via. Come a Bergamo". Lo ha detto il presidente azzurro Fabrizio Corsi intervenendo in diretta a Rtv38: il tema, manco a dirlo, era lo stadio Franchi e il futuro della Fiorentina, che da quelle parti sembrano un po’ tutti voler indirizzare verso Empoli. Ma tra gli argomenti di discussione, al netto delle questioni che riguardano la commissione europea e che potrebbero rimettere in ballo i finanziamenti per il nuovo stadio di Firenze, c’è anche quello che farà il club azzurro con il Castellani. Qualcuno, a Firenze, si sta chiedendo se l’eventualità che i viola vengano a giocare a Serravalle non possa cozzare con il progetto di rifacimento dello stesso Castellani. "I tempi non si possono programmare. Credo ci sarà un bando e da quello si avrà un’idea più chiara sulle tempistiche. Anche per noi è un problema, facciamo la Serie A senza i requisiti minimi richiesti", ha proseguito ancora il presidente Corsi, a cui è stato chiesto anche di ribadire la sua disponibilità ad ospitare la squadra di Commisso. Il massimo dirigente azzurro ha quindi ripetuto il suo pensiero, aggiungendo però che "io valuto solamente gli aspetti sportivi, mentre il sindaco Barnini, che ha ragione, deve fare approfondimenti più importanti". La partita è ancora aperta, ma se sul fronte Empoli viene confermata la massima disponibilità ad ospitare i viola, su quello della pubblica amministrazione le perplessità sono ben maggiori. Ammesso e non concesso che il progetto Franchi vada avanti dopo le rimostranze dell’Europa.