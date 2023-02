Il Castelfiorentino non si ferma più: Fucecchio ko

Castelfiorentino United

2

Fucecchio

0

CASTELFIORENTINO UNITED: Lisi, Marghi, Nuti, Marinari (89’ Castellacci), Campatelli, Gemignani, Duranti (84’ Nidiaci), Ficarra (82’ Iaquinandi), Ferretti, Pieracci (55’ Ballerini), Rosi (80’ Mhilli). A disp. Lupi, Mancini, Maltinti, Bruni. All. Cristiani.

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Giometti (78’ Nannetti), Lecceti, La Rosa, Del Colle (73’ Carnevale), Silvano, Cenci (70’ Falaschi), Ceceri, Zefi (57’ Demi), Rigirozzo (84’ Masoni). A disp. Mannucci, Nardi, Bindi, Falconi. All. Dell’Agnello.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Reti: 21’ Marinari, 79’ Rosi

CASTELFIORENTINO – Non si ferma più la squadra di mister Cristiani, che stende anche il Fucecchio e centra la quinta vittoria consecutiva portandosi a ridosso della zona play-off insieme al Certaldo. Al Neri si assiste comunque ad una bella partita, dove anche il Fucecchio fa la sua onesta partita non riuscendo però a sfondare il muro locale. Il Castelfiorentino parte bene e si rende pericoloso già al 6’ con Pieracci, ma la palla termina di poco sul fondo. Il vantaggio comunque è solo rimandato: corre il 21’, infatti, quando su una corta respinta dalla difesa Marinari calcia di prima intenzione e infila l’angolino basso alla destra di Del Bino. I bianconeri sembrano accusare il colpo ed i locali insistono impegnando nuovamente Del Bino al 34’ con una punizione di Ficarra, mentre nel finale di tempo anche il Fucecchio si fa vedere dalle parti di Lisi: prima il portiere locale si distende sulla propria destra deviando in corner una conclusione di Ceceri e poi Rigirozzo gira di testa di poco alto sopra la traversa un cross dalla destra di Cenci. Anche la ripresa si apre con gli ospiti in avanti, ma la conclusione dal limite di Silvano e troppo centrale per impensierire seriamente il portiere del Castelfiorentino.

A cavallo della metà della frazione, poi, si assiste ad alcune azioni da una parte e dall’altra con Nuti pericoloso per i locali e ancora Silvano che sfiora il bersaglio grosso per i fucecchiesi. Poi è il Castelfiorentino che torna a spingere soprattutto con Rosi, il quale prima costringe Del Bino ad un intervento non facile con un’acrobatica rovesciata, poi non trova nessuno pronto a spingere in rete il suo tiro cross dopo una bella azione personale e infine firma il raddoppio che di fatto chiude la partita. Il 2-0 è un macigno per il Fucecchio tanto che nel finale va più vicino il Castelfiorentino al terzo gol con Mhilli, il quale per due volte scheggia la traversa con altrettanti colpi di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, che i ragazzi di Dell’Agnello ad accorciare le distanze. La sconfitta costa a Lecceti e compagni il sorpasso in classifica, ma i 30 punti in saccoccia sono comunque un ottimo bottino che avvicina sempre di più i bianconeri alla matematica salvezza.

Si.Ci.